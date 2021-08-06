В Нур-Султане огласили приговор по делу о смерти подростка в колодце

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - В Нур-Султане огласили приговор по делу о трагической гибели подростка в колодце, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 августа 2021 года районный суд №2 Алматинского района города Нур-Султана провозгласил обвинительный приговор в отношении начальника службы канализации ГКП на ПХВ "Астана су Арнасы" района Алматы по обвинению в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 104 УК).

Судом установлено, что 16 февраля 2019 года канализационный колодец, расположенный в наружных сетях самотечной канализации объекта "Школа на 1100 мест в жилом массиве поселка Железнодорожный" по улице Горького, 22, не был закрыт крышкой. В результате в колодец упал мальчик. Он пролежал там несколько суток.

Приговором суда Власенко В.В. признан виновным, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности", - сообщили в районном суде №2 Алматинского района города Нур-Султана.

Также суд удовлетворил частично исковые требования потерпевшей о возмещении морального вреда и взыскал в пользу потерпевшей - мамы мальчика: с подсудимого - 4 млн тенге; с гражданского ответчика ГКП на ПХВ "Астана су Арнасы" - 6 млн тенге, приняв во внимание, что ранее гражданский ответчик в добровольном порядке после гибели несовершеннолетнего оказал материальную помощь семье в размере 2,3 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства