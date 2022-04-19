В результате дорожной аварии на месте происшествия погиб один человек и трое травмированы. Пострадавшие госпитализированы в больницу Капшагая", - добавили в департаменте.
Смертельное ДТП произошло на трассе Капшагай - Баканас
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В Алматинском зоопарке шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком
За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по территории, он толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы", - сообщили в зоопарке.
Зоопарк будет на связи с родителями пострадавшего ребенка и готов оказать посильную помощь в лечении", - добавили в зоопарке Алматы.
В Казахстане количество лесных пожаров в этом году возросло на 68%
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане в текущем году зарегистрировано на 68% больше лесных пожаров, чем в минувшем. Причиной возгораний чаще всего становятся поджоги сухостоя и костры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"С начала пожароопасного периода зарегистрировано 42 лесных пожара и 215 загораний степных массивов, общая площадь возгорания составила более 1650 гектаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров возросло на 68% в сравнении с прошлым годом, площадь возгораний уменьшилась в 4 раза и составила 668 гектаров", - сообщили в МЧС.
С начала года на территории республики зафиксировано уже несколько крупных пожаров.
"14 апреля в Петропавловске произошло загорание камыша с последующим распространением огня на территорию штрафстоянки. В результате пожара на территории штрафстоянки огнем повреждено 4 и уничтожено 6 припаркованных легковых автомашин", - сообщили в ведомстве.
На следующий день крупный пожар произошел в Павлодаре, на территории дачных обществ "Надежда" и "Восточный". Там из-за загоревшегося сухостоя огонь перекинулся на дачные дома и хозпостройки. Общая площадь возгорания составила 60 гектаров. Тушение огня осложнялось сильным ветром. Пожар уничтожил и частично повредил 94 дачных дома на 327 дачных участках. Жертв и пострадавших нет, сообщили в МЧС.
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В ЗКО недобросовестную фирму заставили вернуть деньги покупателям
Там товары сомнительного качества по завышенным в разы ценам, что называется, добровольно-принудительно продаются пришедшим, причем нередко с оформлением для этого кредита", - пишет издание.
С декабря прошлого года по январь нынешнего в департамент по защите прав потребителей области обратились 29 человек с просьбой оказать содействие в возврате денежных средств за массажные накидки Evsorpe Tamashi, проданные ТОО "Akdeer", - рассказывает руководитель ведомства Эльмира Киматова.
В связи с этим департаментом 2 февраля текущего года было направлено исковое заявление в защиту прав 29 потребителей в специализированный межрайонный экономический суд ЗКО. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчиком был произведен возврат денежных средств за товар в полном объеме 15 потребителям. 8 апреля состоялось оглашение судом решения, согласно которому договоры купли-продажи товара, заключенные между 14 потребителями и ТОО "Akdeer", были признаны недействительными, с ТОО "Akdeer" в пользу потребителей будут взысканы денежные средства в размере стоимости товара. На сегодня это беспрецедентный случай в судебной практике Казахстана", - подчеркнула Киматова.
В Алматинской области школьница имитировала попытку суицида для сбора лайков в TikTok
Предотвратить самоубийство 13-летней школьницы удалось участковому инспектору, который прибыл на место происшествия и убедил ребенка отказаться от необдуманного поступка. Вскоре девочку передали родителям, с которыми полицейские провели разъяснительную беседу о надлежащем ее воспитании", - уточнили в департаменте.
Подросток из вполне благополучной семьи. Администрация школы характеризует девочку только с положительной стороны. Свое странное поведение по поводу попытки суицида она объяснила желанием снять интригу на видео, выложить его в TikTok и собрать максимальное количество лайков", - сообщили в полиции Илийского района.
В результате пожара в девятиэтажке в Алматы эвакуированы 65 человек
По прибытии установлено горение лоджии квартиры открытым пламенем на 7-м этаже на общей площади 10 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на 8-9-й этажи. Звеньями газодымозащитной службы проведены работы по эвакуации и спасению людей", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.
В Жезказгане произошла массовая драка
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Сотрудниками патрульной полиции установлены участники инцидента и доставлены в управление полиции города Жезказгана. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
В Нур-Султане крупный пожар тушат в районе дач
Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.
В Павлодарской области загорелась сухая трава в пойме Иртыша
Площадь возгорания составляет 15 гектаров. По состоянию на 16.00 возгорание локализовано. Угрозы населенным пунктам нет", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
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