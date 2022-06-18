В Экибастузе ребенок-инвалид выпал из окна третьего этажа

ЭКТБАСТУЗ. 17 ИЮНЯ - В Экибастузе 5-летний ребенок-инвалид, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна третьего этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 июня в 09.00 в дежурную часть управления полиции города Экибастуза поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи 103, что во дворе дома по улице Энергетиков возле третьего подъезда лежит ребенок", - информирует Polisia.kz.
По данным полиции, ребенок в возрасте 5 лет, оставшись без присмотра взрослых, выпал из открытого окна кухни третьего этажа. В результате падения ребенок - инвалид детства получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы города Экибастуза.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего ребенка, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, проводится досудебное расследование по статье 141 УК Республики Казахстан в отношении 25-летнего отца", - сообщил начальник управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.