На Иссык-Куле в ДТП погиб велосипедист из Казахстана

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БИШКЕК. 16 ИЮЛЯ - Около 7.40 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступил звонок о том, что между селами Булан-Соготу и Бостери произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выехавшая на место ДТП следственно-оперативная группа установила, что 41-летний житель Бишкека У.А., управляя автомашиной "Лексус-330", врезался в машину "Ниссан-Микра" под управлением 40-летнего жителя села Григорьевка П.И., а после сбил велосипедиста из Казахстана, 58-летнего Д.М., ехавшего по обочине. В результате ДТП гражданин Казахстана скончался на месте, сообщает 24.kg

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Иссык-Кульского района, и все собранные материалы переданы в следственную службу для дачи юридической оценки. Назначены соответствующие экспертизы и медицинское освидетельствование водителей на предмет употребление спиртных напитков.