В результате аварии на автодороге Уральск - Атырау один человек погиб, четверо госпитализированы

Уральск. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 17 октября 2022 года на автодороге Уральск - Атырау произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, четверо госпитализированы.
На 3-м километре автодороги Уральск - Атырау произошло ДТП с участием автомашин марки "Лада Гранта" под управлением водителя 1981 года рождения и "Тойота Камри" под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины "Лада Гранта" скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции ЗКО.
Кроме того, в больницу с различными телесными повреждениями доставлены 4 человека.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК. На месте работают сотрудники полиции.