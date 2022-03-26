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Сломанные из-за снегопада деревья и ветки повредили 44 автомобиля в Алматы

25.03.2022, 10:21 14816
Сломанные из-за снегопада деревья и ветки повредили 44 автомобиля в Алматы
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 25 МАРТА - В Алматы сломанные из-за мощного снегопада деревья и ветки повредили 44 автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мокрый снег в мегаполисе шел больше суток. Выпало до пятнадцати сантиметров осадков. Сейчас чиновники и владельцы разбитых авто подсчитывают ущерб", - информирует телеканал Astanatv.

 
Коммунальщики тем временем устраняют последствия весенней аномалии. Задействовано больше тысячи рабочих и 600 единиц техники.
 

На данный момент продолжается посыпка. Мы всегда посыпаем, дело в том, что у нас всегда такая погода - плюс, минус, где-то подмерзает. Поэтому специалисты ездят, смотрят. Обязательно подсыпаются транспортные развязки, спуски, подъемы. Служба благоустройства работает в штатном режиме", - говорит главный специалист отдела управления жилищной политики акимата Алматы Александр Сергеев.


 

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Огромная яма после дождя: в Актау провалился асфальт

26.03.2022, 14:27 1116
Огромная яма после дождя: в Актау провалился асфальт
Фото: Фото очевидцев
АКТАУ. 26 МАРТА - В Актау из-за порыва канализационного коллектора и дождей провалился асфальт. На месте провала образовалась огромная яма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Провалившееся асфальтное покрытие сняли на видео очевидцы у сервиса по шиномонтажу, около гаражно-строительного кооператива "Строитель" в 21-м микрорайоне Актау", - сообщает lada.kz

 
Яма глубиной выше человеческого роста образовалась из-за подмытия грунта. 
 
 

По данному адресу произошел порыв канализационного коллектора, в результате чего обвалился асфальт. В настоящее время по периметру установлены ограждения. Возьмем в работу", - рассказал заместитель директора КЖСА Ислям Усенов.

 
По его словам, при обвале никто не пострадал.
 

Водителя внедорожника, возившего за собой привязанную собаку, задержали в Шамалгане

25.03.2022, 15:29 10796
ТАЛДЫКОРГАН. 25 МАРТА - В селе Шамалган Карасайского района Алматинской области задержали мужчину, который, привязав веревкой за шею к багажнику собаку, возил ее по улицам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео инцидента появилось в соцсетях и вызвало огромное возмущение пользователей. 
 
Позже стало известно, что водителя внедорожника задержала районная полиция.  
 

Водитель внедорожника Toyota 4 Runner, который оказался 56-летним местным жителем, был задержан и доставлен в районную полицию", сообщает Instagram-паблик angry_taldyk.  


Мужчина рассказал, что собака уже была мертва и лежала на дороге, препятствуя движению автотранспортных средств. В связи с чем он решил оттащить труп животного в безлюдное место на окраину населенного пункта", - пояснили в полиции. 

 
В ведомстве добавили, что показания задержанного проверяются. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение.

Однако пользователи отмечают, что погибшее животное можно было засунуть в мешок и захоронить, а не возить по всем поселку, травмируя психику прохожих.

Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.


Ранее в Актау живодер устроил сафари на собак, однако в полиции заявили, что водитель не нарушил ни одной статьи Административного и Уголовного кодексов РК. 

Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
 

Горняк погиб на шахте "Саранская"

25.03.2022, 11:01 14091
Горняк погиб на шахте "Саранская"
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 25 МАРТА - В четверг, 24 марта, на шахте "Саранская" из-за вывала горной массы погиб 56-летний шахтер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На шахте "Саранская" при выполнении работ по оформлению присечной ниши в лаве произошел вывал горной массы с кровли и груди забоя, в результате чего трагически погиб шахтер", - приводит сообщение профсоюза угольщиков издание EKaraganda.kz.

 
В соответствии с трудовым законодательством РК для расследования данного несчастного случая будет создана специальная комиссия. Причины будут определены по окончанию ее работы.

Напомним, в результате несчастного случая на шахте "Шахтинская", который произошел 22 декабря прошлого года, пострадавший горняк скончался в больнице.
 

Водонапорная башня упала в Акмолинской области

25.03.2022, 09:08 15921
Водонапорная башня упала в Акмолинской области
Фото: Хабар 24
КОКШЕТАУ. 25 МАРТА - В Акмолинской области упала водонапорная башня - без воды осталось село Макинка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из-за порывистого ветра рухнула водонапорная башня. В результате без водоснабжения оказались порядка 1,5 тыс. жителей. Сейчас для населения организовали подвоз воды, сообщает "Хабар 24". 
 
На месте работают специалисты, которым предстоит определить, пригодна ли башня для дальнейшего использования. 
 

Если говорить о снабжении водой населения Макинки, сегодня два водовоза проехались, всех водой снабдили по заявкам. С утра также в таком же темпе будем продолжать работы. Точный вердикт должны вынести специалисты. Потому что если затронут нижний фундамент, нужно будет разбирать и устанавливать новую башню", - сказал аким села Макинка Жанат Кошкимбаев.


Ранее сообщалось, что в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба.
 

В Шымкенте на кладбищах начали обваливаться могилы

24.03.2022, 20:26 23611
В Шымкенте на кладбищах начали обваливаться могилы
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 24 МАРТА - Огромные дыры в могилах образовались на мусульманском кладбище в микрорайоне Кайтпас-1. Одна из ям на могиле настолько глубока, что видно подножье склепа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работники кладбища считают, что лубокие ямы на могилах - последствие проливных дождей. Землю размыло и она дала осадку, сообщает otyrar.kz
 
По их словам, на территорию кладбища просто так не попасть, погост огражден высоким забором, здесь дежурят охранники. 
 

В год на содержание кладбища выделяют 29 миллионов тенге. Обслуживающая компания подрезает ветки, убирает мусор, следит за тем, чтобы не разрастались трава и сорняки. Мы сейчас нашли спонсоров, за их счет могилы закопаем обратно, сейчас пока мешает непогода", - рассказал главный специалист Каратауского акимата Шымкента Нуржан Дуйсенов.

 
В акимате призывают шымкентцев, чьи родственники похоронены на кладбище, помочь зарыть глубокие ямы и привести внешний вид погоста в норму.
 

Пять человек спасли за сутки из снежных заносов в Алматинской области

24.03.2022, 18:52 25551
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Спасатели Алматинской области за сутки спасли пять человек, попавших в беду по неосторожности. Три человека оказались в снежном заносе на трассе Ушбулак - Кабанбай, еще два иностранных туриста потерялись в районе Бартогайского водохранилища, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 марта 2022 года в 05.30 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Алакольском районе Алматинской области, на 32-м километре автодороги Ушбулак - Кабанбай, застряли в снежном заносе трое человек. На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытии выяснилось, что в снежном заносе застряла автомашина марки "Тойота Ипсум", в которой находились двое мужчин и одна женщина", - сообщили в ДЧС.  



Спасенных эвакуировали в село Кабанбай. 
 
Сообщение о пропавших иностранцах поступило спасателям вечером 23 марта. Гражданин Бельгии и гражданин Франции потерялись в районе перевала Асы, на водохранилище Бартогай. 
 
 

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытии выяснилось, что у мужчин 1987 года рождения сломалась взятая в аренду автомашина, на которой они планировали посетить красивые природные достопримечательности Казахстана. Самостоятельно исправить поломку в автомобиле они не смогли, поэтому по спутниковой связи обратились за помощью к спасателям", - сообщили в ДЧС. 

 
Туристы смогли передать координаты и свое местоположение с помощью спутникового телефона, нажав на кнопку SOS. 
 
В 01.30 ночи туристов нашли полицейские села Шелек и отправили в Алматы. В медицинской помощи они не нуждались. 
 
ДЧС Алматинской области просит перед поездкой в дальнюю дорогу узнавать информацию о штормовых предупреждениях и закрытии дорог, рассылаемую службой 112 через социальные сети и приложение "Дармен". 
 

Облившего жену кипятком актюбинца задержала полиция

24.03.2022, 17:54 26311
Облившего жену кипятком актюбинца задержала полиция
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 24 МАРТА - Полиция Актобе возбудила уголовное дело против садиста, облившего жену кипятком и не разрешавшего ей вызывать скорую, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мужчине не понравилась еда, он перевернул стол со всем содержимым, кипяток из чайника вылился на его жену. Она получила ожоги живота, груди, руки", - пишет "Диапазон"

 
Два дня муж не разрешал ей вызвать скорую помощь, угрожал сломать руки и ноги. Об этом случае рассказали в общественном фонде "Не молчи". А когда мучитель ушел на работу, пострадавшая вызвала скорую.
 

В больнице вызвали полицию, но женщина, пережившая такой ужас, отказалась писать заявление. Полиция самоустранилась. Все рады, что насильник и алкоголик останется дальше ее истязать" - написала на своей странице в Facebook правозащитница Дина Тансари.

 
В полиции Актюбинской области сообщили, что после публикации информации в соцсети провели дополнительную доследственную проверку. 
 

В ходе нее установили факты бытового насилия в семье, о которых потерпевшая не сообщала ни в полицию, ни в больнице. Теперь от нее поступило заявление о принятии мер к супругу, по вине которого она получила ожоги. Начато досудебное расследование, проводится следствие", - сообщили в департаменте полиции. 

 
По информации полиции, супруг потерпевшей задержан. Также полицейские просят не скрывать факты бытового насилия и обязательно сообщать о них в правоохранительные органы.
 

Подробности смертельного ДТП в Алматы: угонщик был пьян

24.03.2022, 17:31 26391
Подробности смертельного ДТП в Алматы: угонщик был пьян
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - Появились подробности о смертельном ДТП, произошедшем в Алматы по вине пьяного угонщика. Происшествие зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Toyota Prado и Jeep Grand Cherokee столкнулись на пересечении улиц Хмельницкого и Гете, сообщает Polisia.kz

На пульт "102" поступила информация об угоне автомашины Toyota Prado. Владелец сообщил, что автомашина была припаркована по проспекту Сейфуллина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20 -летний гражданин А., житель мегаполиса. По камерам видно, что угнанная автомашина мчалась на огромной скорости", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.


 
В результате аварии 19-летний пассажир Grand Cherokee скончался в больнице, а водитель в тяжелом состоянии все еще находится в отделении реанимации. Водитель Toyota после совершения аварии скрылся с места происшествия. Как установлено, он был пьян. 
 
Уголовное дело расследуется сразу по трем статьям Уголовного кодекса РК. Злоумышленник, который, как выяснилось, уже имеет за плечами две судимости, водворен в изолятор временного содержания.
 

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