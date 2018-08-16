Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
16 августа 2018
  • 06
  • :
  • 16
Новости регионов
24º Переменная облачность
днем 36º    ночью 28º
17:00
.
Aнонс

10 военнослужащих пострадали в результате детонации неизвестного предмета на полигоне "Казакстан"15.08.2018
Происшествия  11:44

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - На учебном полигоне "Казакстан" сдетонировал неизвестный предмет, в результате чего пострадали 10 военнослужащих, передает Kazakhstan Today.

"Детонация неустановленного предмета произошла 14 августа текущего года на учебном полигоне "Казакстан" при подготовке мишенного поля", - сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

Отмечено, что сержант М. Ахметов после детонации неустановленного предмета, несмотря на полученную травму, самостоятельно управляя около трех километров КамАЗом, своевременно доложил об обстоятельствах произошедшего командованию лагерного сбора.

"В результате этого девяти сослуживцам военнослужащего оперативно оказана первая необходимая медицинская помощь врачами в полевых условиях. В настоящее время состояние здоровья военнослужащих стабильное, им оказывается дальнейшая квалифицированная медицинская помощь", - указали в ведомстве.

По данному факту ведется расследование.
Просмотров: 10976
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
15.08.2018   19:55
В Западном Казахстане на озере Шалкар спасли людей, унесенных ветром на надувном матрасе
15.08.2018   19:49
Казахстанцы не пострадали в результате обрушения моста на севере Италии
15.08.2018   19:18
В Караганде трехлетний мальчик выпал из окна 4-го этажа
15.08.2018   14:14
Трое молодых мужчин насмерть отравились угарным газом в колодце в Алматинской области
15.08.2018   12:08
Фото: mgorod.kz
Остановочный павильон упал на женщину и двух ее детей в Актобе из-за сильного ветра
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today