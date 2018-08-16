Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - На учебном полигоне "Казакстан" сдетонировал неизвестный предмет, в результате чего пострадали 10 военнослужащих, передает Kazakhstan Today.

"Детонация неустановленного предмета произошла 14 августа текущего года на учебном полигоне "Казакстан" при подготовке мишенного поля", - сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

Отмечено, что сержант М. Ахметов после детонации неустановленного предмета, несмотря на полученную травму, самостоятельно управляя около трех километров КамАЗом, своевременно доложил об обстоятельствах произошедшего командованию лагерного сбора.

"В результате этого девяти сослуживцам военнослужащего оперативно оказана первая необходимая медицинская помощь врачами в полевых условиях. В настоящее время состояние здоровья военнослужащих стабильное, им оказывается дальнейшая квалифицированная медицинская помощь", - указали в ведомстве.

По данному факту ведется расследование.

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