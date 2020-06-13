В Жамбылской области утонула 11-летняя девочка

Тараз. 12 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области в реке Шу утонула 11-летняя девочка, передает Kazakhstan Today.

12 июня текущего года, в 16.00, поступило сообщение о том, что в реке Шу, в селе Коктобе Шуского района, утонула девочка 2009 года рождения. Девочка утонула в результате купания в необорудованном для купания месте при игре со сверстниками. На место происшествия выехали 2 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Жамбылской области", - сообщили в ДЧС области.

В ведомстве призывают не оставлять детей без присмотра, а также не купаться в запрещенных местах.

Несмотря на ежедневные рейдовые мероприятия, проводимые департаментом по чрезвычайным ситуациям области, происходят трагические события, это уже 3-й трагический случай в этом году. С начала летнего купального сезона утонули три человека, одного из них удалось спасти, а двое погибли, один из них ребенок", - добавили в ДЧС.

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