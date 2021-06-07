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В Карагандинской области в ДТП погиб 11-летний ребенок

06.06.2021 10801
КАРАГАНДА. 6 ИЮНЯ - В результате дорожно-транспортного происшествия в Карагандинской области на трассе между Жезказганом и Карагандой скончался 11-летний ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Авария произошла 5 июня. На мотоцикле "Восход" ехал 14-летний подросток с 11-летним пассажиром. По предварительным данным, он пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения. В этот момент произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением 42-летнего мужчины.
 
В результате ДТП 11-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался. Водитель мотоцикла с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.
 
По данному факту начато досудебном расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.
 

Скутеры, мопеды, мотоциклы популярны среди несовершеннолетних. Садясь за руль, юные участники дорожного движения не задумываются о последствиях. Не думают о них их родители. Они не принимают во внимание возраст детей, отсутствие у них навыков управления. Если вы решили приобрести им "модное" транспортное средство, то при условии, что подростку исполнилось 16 лет. И позаботьтесь о его безопасности, обеспечив необходимым снаряжением. И самое главное - чтобы он имел навыки вождения и получил водительское удостоверение", - отметил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзулин.

 

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