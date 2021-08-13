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11-летний мальчик упал с аттракциона в Жамбылской области

12.08.2021 6670
ТАРАЗ. 12 АВГУСТА - 11-летний мальчик пострадал при падении с аттракциона в Жамбылской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY?
 
Видео ЧП, которое произошло в Кордайском парке, опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия. 
 
На нём видно, как с аттракциона под названием "Свободное падение" срывается ребёнок и падает, ударившись лицом о землю. На кадрах также видно, что три подростка, сидящие на аттракционе, практически не закреплены ремнями безопасности. 
 

Возможно, ребёнок получил какие-то травмы, однако после случившегося родители мальчика не обращались ни в скорую, ни в полицию", - сообщает телеканал КТК

 
Руководство парка приняло решение демонтировать конструкцию.
 

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