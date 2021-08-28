ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - 11 объектов бизнеса пострадали от взрывов в Жамбылской области, среди них - кафе, магазины, автозаправочная станция и автокемпинг, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Специально для пострадавших препринимателей палата предпринимателей "Атамекен" Жамбылской области опубликовала номера горячей линии: 109, +7(7262) 51-35-25, 1432.





Директор региональной палаты предпринимателей Жамбылской области вошел в оперативный штаб под председательством акима Жамбылской области. Утром представители штаба выехали в Байзакский район и начали обход пострадавших, сообщили в пресс-службе палаты.

Сейчас формируется список. После полного анализа места происшествия информация о пострадавших субъектах бизнеса будет сообщена дополнительно. Для предпринимателей создана горячая линия. Просим звонить по номеру 109, а также +7 726 251 35 25, также данные можно оставить в колл-центре нацпалаты 1432", - сообщил директор РПП Жамбылской области Еркин Атымтаев.





В Байзакском районе проживают 2 сотрудника регионального представительства "Атамекен" и 4 эксперта филиала палаты предпринимателей Байзакского района.

Мы рады, что наши сотрудники и их семьи не пострадали. Они остались в своих домах, мы постоянно поддерживаем с ними связь", - добавил Еркин Атымтаев.









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