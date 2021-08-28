ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - 11 объектов бизнеса пострадали от взрывов в Жамбылской области, среди них - кафе, магазины, автозаправочная станция и автокемпинг, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Специально для пострадавших препринимателей палата предпринимателей "Атамекен" Жамбылской области опубликовала номера горячей линии: 109, +7(7262) 51-35-25, 1432.
Директор региональной палаты предпринимателей Жамбылской области вошел в оперативный штаб под председательством акима Жамбылской области. Утром представители штаба выехали в Байзакский район и начали обход пострадавших, сообщили в пресс-службе палаты.
Сейчас формируется список. После полного анализа места происшествия информация о пострадавших субъектах бизнеса будет сообщена дополнительно. Для предпринимателей создана горячая линия. Просим звонить по номеру 109, а также +7 726 251 35 25, также данные можно оставить в колл-центре нацпалаты 1432", - сообщил директор РПП Жамбылской области Еркин Атымтаев.
В Байзакском районе проживают 2 сотрудника регионального представительства "Атамекен" и 4 эксперта филиала палаты предпринимателей Байзакского района.
Мы рады, что наши сотрудники и их семьи не пострадали. Они остались в своих домах, мы постоянно поддерживаем с ними связь", - добавил Еркин Атымтаев.
Напомним, 26 августа в 19.00 в воинской части, расположенной в Байзакском районе Жамбылской области, начался пожар. Из-за пожара произошел взрыв склада боеприпасов. Более 700 жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Погибли пять военнослужащих, есть пропавшие без вести.
Ранее министерство образования сообщило, что детей среди погибших и пострадавших в Жамбылской области нет. Все эвакуированные дети обеспечены горячим питанием и медикаментами.
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