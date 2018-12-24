11-летний мальчик погиб от смертельных ожогов в селе Восточного Казахстана

Усть-Каменогорск. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане 11-летний мальчик получил смертельные ожоги, проводя "эксперимент" с бензином, передает Kazakhstan Today.

Трагический случай произошел в воскресенье в селе Черемшанка Глубоковского района. Мальчик в результате возгорания получил термические ожоги, несовместимые с жизнью, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

По словам очевидцев, ребенок любил играть с бензином, ставить эксперименты, поджигать. В момент очередной "забавы" в соседней комнате спала его мать, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время дело передано сотрудникам полиции.

"Пожарные подразделения к месту происшествия не вызывались. Однако представители органов по ЧС обеспокоены данным случаем и призывают взрослых более ответственно следить за своими несовершеннолетними детьми, на постоянной основе уделять время для обучения детей правилам безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

С начала года из-за неосторожного обращения с огнем произошло более 700 пожаров, из-за детской шалости - 55.

Просмотров: 2981