В Шымкенте 14-летний подросток утонул в реке

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Шымкент. 1 июня. Kazakhstan Today - 14-летний подросток утонул в реке Бадам в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

31 мая, в 16.23, из реки Бадам, около моста через реку возле остановки "Колос", очевидцами обнаружено и извлечено тело подростка, 2006 года рождения, жителя города Ленгера Толебийского района Туркестанской области, который приехал в гости, пишет Otyrar.kz .

На подростке была одежда, по предварительным данным, он по неосторожности упал в воду. Из-за жаркой погоды в горах идет интенсивное таяние снегов, поэтому в момент несчастного случая глубина реки Бадам составляла 2 метра, ширина 40 метров.

Причины и обстоятельства происшествия будут устанавливаться сотрудниками Абайского районного управления полиции", - сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС города Шымкент.

Отмечается, глубина реки Бадам, протекающей по территории города, в период купального сезона составляет не более 50 сантиметров, что не позволяет установить на этих акваториях места массового отдыха. Поэтому купаться в реке запрещено. Однако жители и гости города пренебрегают правилами безопасности, что приводит к несчастным случаям.

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