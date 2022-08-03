В Казахстане с начала лета утонули 140 человек: Смаилов поручил повысить меры безопасности на воде

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на заседании правительсва сообщил, что с 1 июня в Казахстане утонули 140 человек, из них 49 - дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Хочу обратить внимание на очень важную тему. Как вы знаете, сейчас в разгаре купальный сезон. К сожалению, несоблюдение мер безопасности на воде приводят к смертельным случаям.Только с 1 июня на водоёмах страны утонуло 140 человек, из них 49 детей", - сказал Смаилов.
По его словам, в сравнении с прошлым годом количество смертельных случаев на воде сократилось на 42%.
Тем не менее, я считаю, что это все равно достаточно высокие показатели смертности. Поэтому мы должны принять все меры для недопущения подобных трагедий, особенно с участием детей" - высказался глава кабмина.
Он поручил Министерствам по чрезвычайным ситуациям, Минэкологии совместно с акиматами принять меры по повышению безопасности на воде, оборудованию специальных мест для купания, наличию спасателей.