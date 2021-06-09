15-е сутки поисков в горах Туркестанской области: найдены вещи пропавших туристов

Фото МЧС РК

ТУРКЕСТАН. 8 ИЮНЯ - 8 июня, в 13.10, в 500 метрах от места слияния рек Айгыржыккан и Угам Толебииского района Туркестанской области были найдены вещи (толстовка, резиновая тапка, спальный мешок), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спасатели МЧС передали найденную сумку сотрудникам полиции. Вещи своего сына распознала мать одного из пропавших туристов. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших туристов. В регионе проводится аэровизуальная разведка вертолетом АО "Казавиаспас". Операция по поиску продолжаются уже 15-е сутки. Поисковые работы ведутся по девяти направлениям.

Напомним, что сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов. Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы.

На следующий день, 29 мая, были обнаружены тела еще двух членов экспедиции. Позже к поиску пропавших туристов на приграничной территории присоединились сотрудники МЧС Узбекистана.

1 июня в реке Угам в горах Туркестанской области спасители нашли сумку одного из пропавших туристов.

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