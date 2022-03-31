В связи с непогодой 160 человек эвакуированы на автодорогах Нур-Султана

Фото: УВП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В столице в связи с погодными условиями при проведении аварийно-спасательных операций спасено 160 человек, из них 52 ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с ухудшением погодных условий минувшей ночью (метель, порывистый ветер, плохая видимость, гололед) столичные спасатели работали в усиленном режиме, совершив 38 выездов, где при проведении аварийно-спасательных операций по городу и на близлежащих участках спасено 160 человек, из них 52 ребенка", - сообщили в УВП Нур-Султана.
Совместно с дорожной полицией были выставлены посты, которые ограничивали проезд автомашин. По городу курсировали 25 местных вахтовок для доставки граждан, ожидающих автобусы на остановках. По всем направлениям патрулировала высокопроходимая техника, которая осуществляла эвакуацию граждан и автомобилей.
На линию 112 поступило 2175 звонков. Также за период с 18.20 29 марта по 06.00 30 марта в результате порывистого ветра, метели зарегистрировано 18 сообщений по происшествиям, из них: падение деревьев, сломанные фонари, срыв профлистов кровли и другое. Все происшествия устраняются силами собственников. В результате порывистого ветра в больницы города обращались три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении ДЧС.
Сегодня утром в связи со стабилизацией погоды открыто движение транспорта по всем направлениям автодорог Нур-Султана. Жителям и гостям столицы рекомендуется следить за изменениями погодных условий и введенными ограничениями. В случае объявления штормового предупреждения воздержаться от поездок за пределы города.
В случае усиления ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112", - обратились к горожанам спасатели.
Напомним, вчера в Алматы в связи с непогодой было объявлено штормовое предупреждение. А в Атырау из-за сильного ветра сорвало кровлю областного кардиологического центра.