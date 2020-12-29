В Кульсары 16 человек отравились заказанными на дом суши

Актау. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Жылыойскую центральную районную больницу Мангистауской области госпитализировано 16 жителей Кульсары с пищевым отравлением. Все они почувствовали недомогания после употребления заказанных на дом суши, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что 27 декабря в больницу поступило 10 жителей Кульсары, а сегодня - еще 6. Как выяснилось при опросе, все они заказывали суши с доставкой на дом в одном городском кафе в период с 25 по 27 декабря, пишет "Ак Жайык"

Состояние госпитализированных оценивается как "средней степени тяжести". Симптомы - диарея, повышенная температура, тошнота, рвота и общая слабость.

Сейчас по данному факту проводят проверку правоохранительные органы.

По информации издания, в кафе приостановлены приготовление и выдача блюд. Готовятся материалы в суд о приостановлении деятельности заведения.

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