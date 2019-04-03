Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В 171 километре от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 2 апреля 2019 года в 07.41 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 171 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,2. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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