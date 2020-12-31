В Актобе 20-летняя девушка погибла во время процедуры у гинеколога

Актобе. 30 декабря. Kazakhstan Today - В уголовном суде начался необычный судебный процесс. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог частного медцентра "Алия" 34-летняя Ольга Л., передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Диапазон ", врача обвиняют в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, в результате чего умерла пациентка. Из обвинения следует, что в октябре 2019 года 20-летняя девушка пришла на плановую процедуру - гидротубацию маточных труб, или, как еще ее называют, "продувание маточных труб".

Перед процедурой пациентке вкололи препарат "Метронидазол". Девушке стало плохо, она потеряла сознание, а позже у нее остановилось сердце. Приехавшие медики скорой помощи сделали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Но пациентка скончалась.

Следствие установило, что смерть наступила от анафилактического шока, который мог спровоцировать введенный препарат. Перед уколом врач должна была проверить, есть ли у пациентки аллергическая реакция. Были и другие нарушения.

Подсудимая вину не признает.

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