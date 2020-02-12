20 граждан Узбекистана эвакуировали с трассы Самара - Шымкент из-за замерзания топливной системы микроавтобуса

Актобе. 11 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня утром на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области из-за замерзания топливной системы микроавтобуса, следовавшего из Шымкента в Москву, на дороге остались двадцать граждан Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

Рано утром, около 07.00, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 915-м километре автодороги Самара - Шымкент, неподалёку от села Белькопа Айтекебийского района, у обочины стоит микроавтобус. Топливная система автотранспорта замёрзла, в салоне находится 21 человек. Из них один водитель, остальные пассажиры - 20 граждан Узбекистана, следовавших из Шымкента в Москву", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Патрульные полицейские совместно с ДЧС приняли экстренные меры к эвакуации пассажиров. Замерзающие путники были доставлены в кемпинг "Маяк" села Карабутак.

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