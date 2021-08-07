В Актобе уронили подъёмный кран вместе с 25-метровой скульптурой

АКТОБЕ. 6 АВГУСТА - В Актобе во время попытки демонтировать 25-метровую скульптуру тюльпана, упал строительный кран, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Фотографии с места инцидента очевидцы выложили в Twitter

Журналист Михаил Козачков прокомментировал падение крана в Telegram:

А это Актобе. Здесь при Бердибеке Сапарбаеве к 25-летию независимости установили 25-метровый тюльпан, символ города. 25 метров - 25 лет. При нынешнем акиме Ондасыне Уразалине с символом независимости решили что-то сделать - то ли сломать, то ли ещё пять метров нарастить к 30-летию".

В ТОО "Есентай холдинг" сообщили, что краном управлял недостаточно опытный водитель, в результате кран перевернулся. Все работы по демонтажу и дальнейшей установке конструкции компания обещает выполнить за свой счёт.

В то же время в акимате Актобе рассказали, что конструкцию решили демонтировать для реставрации и покраски, а затем установить у въезда в город.

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