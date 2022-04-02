В 253 км от Алматы произошло землетрясение

УРАЛЬСК. 1 АПРЕЛЯ - 1 апреля, руководство области и ДЧС ЗКО посетили Каратобинский и Шынгырлауские районы, затопленные паводковыми водами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы региона Гали Искалиева, в поселке Шалгын Каратобинского района подтопленными оказались 25 домов. Вода зашла в дома сантиметров на 50 и испортила имущество сельчан, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

По словам акима, на месте было принято решение эвакуировать жителей села, а на месте оставить только мужчин, которые будут присматривать за хозяйством и за поселком.

Гали Искалиев подчеркнул, что в течение 2-3 дней ситуация должна нормализоваться, и сельчане смогут вернуться в свои дома, а специальная комиссия вынесет решение по оказанию помощи людям. Аким области так же попросил предпринимателей поддержать наших земляков.

Второй район, который был подвержен паводкам - это Шынгырлауский район, между селами Сегизсай и Шынгырлау в девяти местах были зафиксированы прорывы автодорог. Автомобильное сообщение приостановлено.

В поселке Алмазный так же смыло мост, и село оказалось отрезанным как со стороны Актюбинской области, так и со стороны поселке Шынгырлау.

Начальник ДЧС Ернур Утегенов рассказал, что жертв и пострадавших не зарегистрировано. Сельчане сообщили о 30 случаях гибели мелкого скота. Эвакуировано 37 жителей села Шалгын, 37 из которых - дети.

На особом контроле находятся Таскалинский, Теректинский, Бурлинский, Сырымский районы и район Байтерек.