В 267 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5

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УРДЖАР. 5 ИЮЛЯ - По факту крупного пожара на территории нескольких баз отдыха в Абайской области начато досудебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации
пресс-службы ДЧС ВКО, в результате пожара пострадало:
на базе отдыха "Керуен" - 2 корпуса, 1 прачечная, 7 коттеджей;
на базе "Айгерим" - 4 домика;
на базе "Жибек Жолы" - 1 дом, 1 баня, 1 туалет;
на базе "Алихан" - 8 корпусов, 1 столовая.
Причина пожара устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории. Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.
По результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним
, 4 июля в 23.20 на одной из баз отдыха в Урджарском районе на озере Алаколь произошел пожар. Впоследствии из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние базы отдыха. Совместными усилиями пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, сотрудников полиции и населения пожар ликвидирован в 05.40 5 июля. Предварительная площадь составила 3000 квадратных метров. От огня пострадало 4 базы отдыха.