28 человек погибли в багдадской клинике для больных COVID-19 в результате взрыва и пожара

Фото: dijlah.tv

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Багдаде как минимум 28 человек погибли вечером 24 апреля в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных Covid-19, пострадали более 50 пациентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным телеканала Dijlah , иракская комиссия по правам человека называет другие цифры. По ее информации, в пожаре погибли от 30 до 45 человек. Представители комиссии уже потребовали отставки министра здравоохранения Ирака.

Как сообщает телеканал, причиной пожара в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада стал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных расчетов.

По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов. По данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, в момент взрыва в больнице находилось около 120 человек. Около 90 из них удалось спасти.

Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми приказал провести тщательное расследование произошедшего. По информации телеканала, задержаны главный врач больницы, глава службы безопасности и сотрудники, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

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