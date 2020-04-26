Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла от землетрясения на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 25 апреля 2020 года, в 03.56, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 130 километрах на юго-запад от города Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 11,5. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 15 километров.

По шкале МSК-64 в Алматы ощущались толчки силой 2 балла.

Как сообщили в ДЧС Алматы, были оповещены соответствующие госорганы. По данным ЦОУ ДП, от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. АГЭУ "Казселезащита" проводится мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. От населения города на линию 112 звонков не поступало.

По сообщению Алматинского городского эксплуатационно-технического управления ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях, оползнеопасных и селеопасных участках деформации, просадок и образования трещин не выявлено.

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