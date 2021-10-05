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В Восточном Казахстане пожары уничтожили 2,4 тыс. тонн сена

04.10.2021, 13:12 59158
В Восточном Казахстане пожары уничтожили 2,4 тыс. тонн сена
 УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ОКТЯБРЯ - В Восточном Казахстане с начала пожароопасного периода сгорело уже 2419 тонн сена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожарные практически еженедельно ликвидируют загорания как на открытой территории, где складируются грубые корма, так и на территории сеновалов. Наибольшее количество пожаров зарегистрированы в Тарбагатайском, Аягозском, Бескарагайском и Кокпектинском районе, сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области.
 
Основными причинами возникновения пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности. 
 
Так, 3 октября в Курчумском районе во дворе жилого частного дома сгорело 10 тонн сена. 
 
4 октября около в Бескарагайском районе, на территории крестьянского хозяйства горело складируемое сено - 150 тонн. Предварительная причина пожара - поджог. 
 
4 октября в дачном массиве "Восточный" города Семея во время транспортировки сена на автомобиле КамАЗ произошло возгорание складированного сена в тюках (6 тонн). Горели сгораемые детали обшивки кабины, панель приборов, салона, покрышки колес, полуприцеп. Также огнем поврежден деревянный столб ЛЭП. Предварительными версиями причин пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем и термическое воздействие электродугового разряда, возникшего при образовании межфазного короткого замыкания на воздушной ЛЭП в результате соприкосновения с сеном. 
 
ДЧС ВКО предупреждает:
 
- площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров;
 
- расстояние от края распаханной полосы до скирды, расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды - не менее 5 метров; 
 
- площадь основания стога не должна превышать 150 квадратных метров, а штабеля прессованного сена - 500 квадратных метров;
 
- противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров; 
 
- штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи; 
 
- при перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.
 
 На полях запрещается:
 
- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;
 
- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;
 
- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;
 
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумага, ткань, вата) в не предусмотренных специально для этого местах.
 
Напомним, скоту в Восточном Казахстане грозит голод из-за поджогов сена. Сельчане не исключают, что сеновалы поджигают, чтобы еще подогреть рост цен на сено. 
 

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