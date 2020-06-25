В Уральске в результате ДТП погиб 34-летний мужчина

Уральск. 24 июня. Kazakhstan Today - 34-летний мужчина погиб при столкновении ВАЗа и "Мерседеса" в Уральске, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло 23 июня, в 15.30, по улице Шолохова, напротив автозаправки SinOil, где лоб в лоб столкнулись автомашины Merсedes и ВАЗ-2110. В результате аварии водитель ВАЗ-2110 оказался зажатым в салоне машины, сообщает портал "Мой город"

Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов поступил в 15.36. Сотрудникам оперативно-спасательного отряда пришлось извлекать из салона искореженного авто тело мужчины.

В пресс-службе департамента полиции рассказали, что водитель автомашины ВАЗ-2110 скончался на месте ДТП.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Просим граждан соблюдать правила дорожного движения", - отметили в полиции.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что карета скорой помощи была на месте ДТП в 15.42.

К сожалению, 34-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи", - сообщили в ведомстве.

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