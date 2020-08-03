Землетрясение произошло в 345 километрах от Алматы

Алматы. 2 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали утром 2 августа землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Подземные толчки были зафиксированы сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 2 августа, в 5 часов 47 минут 10 секунд.

Эпицентр землетрясения расположен в 345 километрах на юг от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 11,2. Магнитуда MPV - 4,9. Координаты эпицентра: 40,10° северной широты, 77,21° восточной долготы. Глубина залегания очага - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", - сообщили в СОМЭ.

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