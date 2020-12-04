В Карагандинской области на дороге разлилось 3 тонны нефти

Караганда. 1 декабря. Kazakhstan Today - В Жанааркинском районе Карагандинской области произошёл разлив нефтяных отходов, передает Kazakhstan Today.





ЧП случилось накануне вечером на участке дороги между посёлком Атасу и сельским округом имени Жумажанова. Открылся задний борт грузовика, который перевозил 10 тонн нефтешлама. 3 тонны вылились на дорогу, сообщает " Хабар 24 ".





По данным районного акимата, отходы транспортировались из Карагандинского нефтепроводного управления компании "КазТрансОйл" в пропарочный цех Атасу для дальнейшей утилизации.





По словам чиновников, участок площадью 10 квадратных метров от нефтеотходов сейчас уже очищен. Все материалы переданы экологам, которые дадут оценку ущерба, нанесённого окружающей среде.





Сейчас мы уже убрали весь нефтяной шлам. Все необходимые документы собраны и уже направлены в соответствующие органы", - сказал аким сельского округа имени М. Жумажанова Думан Букирбаев.

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