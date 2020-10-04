Талдыкорган. 3 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,7, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций 3 октября, в 17.50 алматинского времени (в 11.50 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 286 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

По данным ведомства, энергетический класс землетрясения составил 8,6, магнитуда MPV - 3,7. Координаты эпицентра: 44,72 градуса северной широты 79,79 градуса восточной долготы, глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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