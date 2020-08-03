Актобе. 2 августа. Kazakhstan Today - На реке Илек в Актобе утонул 40-летний мужчина, передает Kazakhstan Today.

В региональном ДЧС рассказали, что мужчина, 1980 года рождения, купался в запрещенном месте в нетрезвом виде в компании друзей.

На место происшествия оперативно выехали спасатели и члены оперативно-спасательного отряда. В результате поисков тело 40-летнего мужчины было поднято с глубины 3,5 метра вдали от берега на расстоянии 4 метров.

Всего с начала года в Актюбинской области утонули 20 человек, в том числе трое детей.

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