Павлодар. 26 июля. Kazakhstan Today - Самолет из Алматы 40 минут не мог приземлиться в Павлодаре из-за грозы, передает Kazakhstan Today.

Многие павлодарцы накануне вечером видели самолет, низко летящий над городом. Оказалось, что непогода мешала борту из Алматы приземлиться на аэродроме. В компании-перевозчике назвали ситуацию штатной, передает Павлодар-онлайн

О том, что испытали пассажиры рейса Алматы - Павлодар вечером 25 июля, рассказала пользователь Instagram Эля Нуржанова. Она подчеркнула, что за последние несколько лет этот полет для нее оказался самым страшным.

Мы летали между молниями и несколько раз попадали в турбулентность. У меня были панические атаки, которые я старалась скрывать от детей и мужа, которым и так было не по себе от происходящего", - говорит павлодарка.

Со слов пассажирки, борт был в районе города около шести вечера, но приземлиться ему удалось только спустя 50 минут. Все это время воздушное судно кружило над городом, именно тогда его и заметили павлодарцы.

Мы кружили и молились, чтобы природные условия, не позволяющие нам приземлиться, и турбулентность закончились быстрее, чем топливо в баке, - вспоминает женщина. - Я оглянулась вокруг и увидела, что даже мужчинам жутко".

По ее словам, пилот самолета сообщил, что, возможно, им придется лететь в Нур-Султан для посадки, но погода все же позволила приземлиться в павлодарском аэропорту.

Один из пользователей в соцсетях даже отследил траекторию вчерашнего полета борта с помощью специальной программы.

В пресс-службе компании FlyArystan прокомментировали инцидент. По информации перевозчика, борт из Алматы вчера опоздал в Павлодар на 40 минут. Причиной стала гроза, которая сформировалась над аэродромом Павлодара.

Это штатная ситуация, когда погода может измениться. В таких случаях профессиональные пилоты самостоятельно принимают решение о посадке или уходе на запасной аэродром. В данном случае профессиональный экипаж, чей стаж свыше 10 лет, действовал согласно требованиям и переждал непогоду в небе", - ответили представители перевозчика.

Во FlyArystan подчеркнули, что в их флоте используются современные авиалайнеры Airbus A320, средний возраст которых составляет 6,9 лет, а их техническое обслуживание производят инженеры компании "Эйр Астана".

Напомним, 5 июля в самолет лоукостера, следующий из южной столицы в Павлодар, попала молния. Посадка прошла в штатном режиме. Для обратного рейса в областной центр прилетел борт из столицы.

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