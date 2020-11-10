С начала отопительного сезона в пожарах погибло более 40 человек

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - С начала отопительного сезона (с 1 сентября 2020 года) в жилом секторе произошел 1761 пожар, в результате погибли 47 человек, по причине отравления угарным газом (без возникновения пожара) погибли 7 человек. Об этом сообщил официальный представитель Министерства чрезвычайных ситуаций Талгат Уали, передает Kazakhstan Today.

По словам представителя МЧС, в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного периода наблюдается рост количества пожаров на 7,3% (2019 год - 1640), а также снижение гибели людей при пожарах на 9,6% (2019 год - 52), погибших в результате отравления угарным газом без возникновения пожара снизилось на 30% (2019 год - 10).

С начала отопительного периода 2020-2021 годов в результате пожаров травмировано 55 человек, по причине отравления угарным газом без возникновения пожара травмирован 51 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного периода наблюдается рост травмированных при пожарах на 12,2% и травмированных в результате отравления угарным газом без возникновения пожара на 13,3%", - проинформировали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также рассказали, что было проинспектировано 759 тысяч домов, было проинструктировано 1,5 млн граждан. В 214 тыс. домах выявлено 323 тыс. нарушений, устранено на месте более 138 тыс. 90% нарушений связаны с эксплуатацией электротехнических сетей, электрооборудования и автономных систем отопления.

С целью снижения рисков трагических последствий от отравления угарным газом или продуктов горения, за счет средств местных исполнительных органов, спонсорской помощи закуплено и установлено 13 тыс. датчиков", - добавили в МЧС.

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