АЛМАТЫ. 19 МАЯ - В 410 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК" 19 мая 2021 года, в 07.31, зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 410 километрах на восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,1. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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