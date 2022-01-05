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Землетрясение произошло в 427 километрах к востоку от Алматы

04.01.2022, 13:18 19351
Землетрясение произошло в 427 километрах к востоку от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 4 ЯНВАРЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" сегодня в 10.45 зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщается на сайте "СОМЭ", эпицентр землетрясения расположен в 427 километрах на восток от Алматы, на территории Китая. 
 

Глубина - 15 километров, энергетический класс землетрясения - 11.6, магнитуда MPV 4.4., координаты эпицентра - 43.41 градуса северной широты и 82.16 градуса восточной долготы. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", - сообщает сайт. 

 

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Беспорядки в Алматы: полиция оттеснила митингующих с площади

05.01.2022, 01:09 8001
Беспорядки в Алматы: полиция оттеснила митингующих с площади
Фото: Instagram/vlast.kz
АЛМАТЫ. 5 ЯНВАРЯ - В Алматы подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где собралось порядка 1000 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, митингующие избили одного сотрудника полиции и стали громить полицейские машины. Силовики для разгона демонстрантов были вынуждены применить светошумовые гранаты, сообщает Zakon.kz.
 
Здание акимата города оцеплено полицейскими и спецназом.
 
По данным РИА Новости, с площади Республики полиция вытеснила почти всех протестующих. Часть людей, которую вынудили покинуть центральную площадь, небольшими группами устраивает шествия по соседним улицам, другая часть направилась к площади "Астана". Но представители правоохранительных органов продолжают их преследовать и точечно задерживают. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку.
 
Как отмечает Sputnik.kz, демонстранты были настроены по-разному. Как только протестующие пришли на площадь, начали кидать в полицейских снежки и бутылки. Часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане на фоне протестов наблюдаются перебои с интернетом.
 
По данным оператора мобильной связи Kcell, перебои со связью в Алматы связаны с "действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".
 
Кроме того, в Алматы около 22 часов по местному времени у пользователей перестали работать интернет-мессенджеры и социальные сети.
 
2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги
 
Распоряжением премьер-министра РК создана и начала работать правительственная комиссия. В ответ на протесты местные власти в Мангистауской области сообщили о снижении цены на газ до 50 тенге за литр. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам и призвал соотечественников к благоразумию.
 

Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств является абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - говорится в заявлении президента РК.

 
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев уже обращался к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. 
 

В Павлодарской области пожарные спасли 11 детей

04.01.2022, 20:14 11841
ПАВЛОДАР. 4 ЯНВАРЯ - Пожарные спасли из огня 11 детей в городе Аксу Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" 3 января 2022 года около 21.00, по адресу: Аксу, улица Доспанова, 28. В однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горел матрас и домашние вещи на площади 12 квадратных метров. На третьем этаже, в кухне в двухкомнатной квартире также горели домашние вещи. В результате пожара образовалось сильное задымление. Пожарные прибыли через 4 минуты и сразу же приступили к спасению людей", - сообщили в ДЧС Павлодарской области. 

 
Из дома были эвакуированы 9 взрослых и 11 детей. Пожар был ликвидирован в 21.47, никто не пострадал. Причина и ущерб устанавливаются.
 
В тушении огня были задействованы 24 человека и 7 единиц техники ДЧС Павлодарской области и служб "101" и "103".
 

ДТП в Алматинской области: три подростка погибли, один в реанимации

04.01.2022, 12:49 21756
ДТП в Алматинской области: три подростка погибли, один в реанимации
ТАЛДЫКОРГАН. 4 ЯНВАРЯ - Три подростка погибли и двое пострадали в ДТП в Алматинской области. Один из мальчиков в реанаимации в тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Instagram-паблике полиции Алматинской области, ДТП с участием автомашины Nissan произошло 2 января в 22.20, близ села Аулиеагаш в Панфиловском районе. 
 

Автомашиной управлял 15-летний житель села Коктал, который допустил опрокидывание иномарки. На месте ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 14-15 лет. Еще двое подростков с различными травмами госпитализированы в центральную районную больницу". 


 
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в отношении владельца транспортного средства, допустившего к управлению несовершеннолетнего водителя, возбуждено уголовное дело. 
 
По сведениям полиции, состояние одного пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Второй подросток находится в реанимации, сообщает газета "Экспресс-К".
 
Позже состояние подростков прокомментировали в управлении здравоохранения Алматинской области.
 

Состояние одного стабильное. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб голени и закрытый перелом локтевой кости. Состояние второго, 2008 года рождения, крайне тяжелое. У пациента диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом теменной и височной костей. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Отек головного мозга. Ребенок находится в коме", - сообщили в управлении. 

 

В Туркестанской области неизвестные напали на дом местного жителя

04.01.2022, 11:31 24811
ТУРКЕСТАН.4 ЯНВАРЯ - В Туркестанской области неизвестные напали на дом местного жителя и ранили его сына, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Данный факт 03.01.2022 года зарегистрировали в Сарыагашском РОП по статье 24-99 УК (Покушение на убийство). Создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников управления криминальной полиции ДП ТО. Возглавляет группу заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов", -  сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

 
Проводится досудебное расследование и предпринимаются все необходимые меры, направленные на установление личности подозреваемых и их задержание.
 
 

Смертельное ДТП с участие снегоуборочной машины произошло на трассе Самара-Шымкент

04.01.2022, 10:12 25851
Смертельное ДТП с участие снегоуборочной машины произошло на трассе Самара-Шымкент
Фото: instagram / policeaktobe
АКТОБЕ. 4 ЯНВАРЯ - ДТП с участие снегоуборочной машины произошло на трассе Самара-Шымкент. В результате аварии скончался водитель Тоуота Аlphard, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

3 января на автодороге Самара-Шымкент, вблизи поселка Кайындысай, Алгинского района, водитель автомашины марки Тоуота Аlphard с армянским учетом, двигаясь со стороны поселка Хобда в направлении города Актобе, не учитывая дорожно -метеорологические условия на скользком участке дороги, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение со снегоуборочной автомашиной марки "Камаз", - сообщила пресс-служба департамента полиции Актюбинской области в своем instagram.

 
В результате ДТП 46-летний водитель автомашины Тоуота Аlphard от полученных травм скончался на месте ДТП. 5 пассажиров среди которых двое детей, госпитализированы в медицинские учреждения города Актобе.
 
По факту ДТП начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД повлекшая смерть человека).
 
 

В Мангистауской области на трассе перевернулась "Газель"

03.01.2022, 12:23 45721
АКТАУ. 3 ЯНВАРЯ - ДТП произошло вечером 1 января на 186/41 километрах трассы Жанаозен-Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель "Газели" не справился с управлением и перевернулся, сообщает "Лада". 
 
Ведется досудебное расследование. В аварии никто не пострадал.
 
Очевидцы ДТП сообщили о гололеде на дороге.
 
В ночь с 14 на 15 декабря в Мангистауской области из-за сильного ветра перевернулась грузовая "Газель".
 
 

В карагандинском караоке-клубе конфликт между посетителями и охраной закончился стрельбой

03.01.2022, 11:56 47311
КАРАГАНДА. 3 ЯНВАРЯ - 3 января около 02.00 произошел конфликт между посетителями и охраной караоке-клуба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате инцидента 23-летний горожанин госпитализирован с диагнозом "огнестрельное ранение бедра". По данному факту начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство", сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области. 
 
Все участники конфликта установлены. Оружие изъято. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения роли каждого в совершенном преступлении. На месте работает следственно-оперативная группа, добавили в правоохранительных органах. 
 
 

В Атырауской области пьяный водитель снес часть каменного забора департамента полиции

03.01.2022, 11:40 47501
В Атырауской области пьяный водитель снес часть каменного забора департамента полиции
Фото: АЖ
АТЫРАУ. 3 ЯНВАРЯ - Ночью 3 января пьяный водитель Mitsubishi ISX снес часть каменного ограждения департамента полиции по Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП никто не пострадал, сообщает "АЖ".
 
Полицейские собрали материалы по части 3 статьи 608 КоАП РК. По этой статье водителю грозит наказание, в виде 20 суток административного ареста и лишения водительских прав сроком на 7 лет.
 

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