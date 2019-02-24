50 человек эвакуировано при пожаре в девятиэтажке в Алматы

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Балкон загорелся в девятиэтажном доме в Медеуском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в ДЧС Алматы в 13.38. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 13.44. Как выяснилось, произошло горение домашних вещей на балконе второго этажа 9-этажного жилого дома с переходом огня в квартиру. Эвакуировано 50 человек, из которых 8 детей, сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Пожарные смогли предотвратить распространение огня на другие этажи. Пожар был локализован в 13.54 и ликвидирован в 14.01. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

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