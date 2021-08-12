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В 570 километрах от Алматы произошло землетрясение

11.08.2021 5158
АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - В 570 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК" 11 августа 2021 года в 04.39 (10 августа 2021 года в 22.39 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 570 километрах на восток от Алматы, на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения - 10,0. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 5 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

 

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