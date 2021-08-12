АЛМАТЫ. 11 АВГУСТА - В 570 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК" 11 августа 2021 года в 04.39 (10 августа 2021 года в 22.39 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 570 километрах на восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,0. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства