В Восточно-Казахстанской области установят сейсмодатчики

Фото ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 АВГУСТА - В Восточно-Казахстанской области планируется установка первых сейсмодатчиков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Территория Восточно-Казахстанской области относится к сейсмической зоне. Ежегодно в ВКО происходят землетрясения силой от 2 до 6 баллов.

За последние 10 лет на территории Восточно-Казахстанской области зарегистрировано более 22 случаев землетрясений. Жертв и разрушений не было. В области расположено 127 сейсмоопасных населенных пунктов в 17 районах: Усть-Каменогорск, Риддер, Семей, район Алтай, Аягозский, Абайский, Бородулихинский, Глубоковский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Кокпектинский, Курчумский, Тарбагатайский, Уланский, Урджарский, Шемонаихинский, Жарминский районы", - сообщили в ДЧС ВКО.

В ведомстве отметили, что ежегодно на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям поднимаются проблемные вопросы в области сейсмики. Институтом сейсмологии при участии ДЧС в 2019 году создана Программа целевого финансирования - "Оценка сейсмической опасности территорий областей и городов Казахстана на современной научно-методической основе" на 2020-2023 годы. В рамках данной программы предусмотрена разработка комплектов карт сейсмического районирования для регионов страны, в том числе для Восточно-Казахстанской области.

В связи с этим в департаменте по ЧС ВКО проведена рабочая встреча с представителями ТОО "Институт сейсмологии". В ходе встречи определены места установки 5 станций наблюдений широкополосных сейсмодатчиков в Восточно-Казахстанской области и 5 станций наблюдений сильных движений на территории Усть-Каменогорска. Сейсмодатчики - это устройства, используемые для измерения колебаний путем преобразования движения земли в измеримый электронный сигнал. Специалисты ДЧС ВКО оказали содействие в сопровождении рабочей группы в районы, а также в предоставлении подведомственных зданий департамента для установки первых датчиков в областном центре", - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

По его словам, создание сети сейсмических станций необходимо для проведения непрерывных режимных наблюдений (рассчитанных минимум на 3 года) в целях получения статистически значимого материала по землетрясениям, который необходимо постоянно обрабатывать, анализировать и интерпретировать.

Важной составляющей работ по сейсмическому микрорайонированию Усть-Каменогорска является выявление, уточнение расположения активных тектонических разломов. Только на основании всей собранной, обработанной и проинтерпретированной геолого-геофизической, сейсмологической информации и проведенного моделирования, возможно выполнить достоверную оценку сейсмической опасности исследуемых территорий области и Усть-Каменогорска в целях проведения обоснованной строительной политики", - говорится в сообщении ведомства.

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