В СКО полицейские нашли на трассе 6-летнего мальчика

Петропавловск. 16 октября. Kazakhstan Today -12 октября старший лейтенант полиции Алмас Казбекенов и лейтенант полиции Дмитрий Белоусов, обслуживая трассу Петропавловск - Нур-Султан, заметили на обочине 6-летнего мальчика, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , ребенок вышел со двора дома в селе Байтерек и заблудился. Он вышел на трассу, по которой прошел около 10 километров.

Полицейским удалось разговорить мальчика и доставить к бабушке в поселок Бесколь. Родители еще искали сына самостоятельно и не успели обратиться в полицию, когда получили сообщение о том, что ребенок найден.





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