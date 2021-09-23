В Австралии произошло землетрясение магнитудой 6

СИДНЕЙ. 22 СЕНТЯБРЯ - Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в среду австралийской государственной сейсмологической службой на юго-восточном побережье Австралии, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в горах, в 180 километрах к востоку от Мельбурна (население более 5 млн человек), очаг залегал на глубине 10 километров.

Первые подземные толчки магнитудой 6 были зафиксированы в 09.15 по местному времени в районе поселка Мансфилд (население 4,7 тыс. человек), расположенного в 200 километрах к северо-востоку от Мельбурна. Позднее толчки были также зарегистрированы на 150 километров южнее, у плотины Томпсон-дам, в 180 километрах к востоку от Мельбурна, и близ деревни Тредбо, расположенной в 22 километрах к югу от Канберры", - сообщает ТАСС .

По словам заместителя премьер-министра штата Виктория Джеймса Мерлино, регион перешел в режим готовности к чрезвычайным ситуациям, поскольку национальная сейсмологическая служба предупредила о возможности повторных подземных толчков, которых следует ждать "в течение следующих недель или даже месяцев".

Сейсмологи подтвердили, что существует вероятность дальнейших подземных толчков и риск новых землетрясений существует", - сказал Мерлино в ходе онлайн-брифинга. Служба спасения штата выпустила соответствующее предупреждение для всех районов Виктории.

Также в правительстве штата сообщили, что есть данные о 46 частично разрушенных зданиях, часть которых расположена в поселке Мансфилд, близ которого сейсмологи зарегистрировали первый удар стихии. Кроме того, поступили сообщения об обрушениях в Мельбурне и пригородах. Несколько северных районов города оказались обесточены в результате обрыва линий электропередач, вызванного землетрясением. Без электроэнергии остались порядка 35 тыс. жителей мегаполиса, однако, как сообщили аварийные службы города, до вечера электроснабжение будет полностью восстановлено.

Центры экстренного реагирования были созданы в Мансфилде и Беналле, расположенных севернее Мельбурна, а также в юго-восточном пригороде мегаполиса Данденонге. Жильцы части высотных зданий в Мельбурне эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Землетрясение ощущалось в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании, однако наиболее сильными подземные толчки были в Мельбурне и Мансфилде. Данных о пострадавших в результате удара стихии не поступало, служба по чрезвычайным ситуациям штата Виктория подтвердила, что угрозы цунами после землетрясения нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства