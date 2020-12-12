Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В 79 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК" 11 декабря 2020 года, в 04.05 (10 декабря 2020 года в 22.05 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 79 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,0. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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