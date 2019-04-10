КамАЗ сбил 8-летнюю девочку в Петропавловске

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Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.00 на перекрёстке улиц Жамбыла и Абая, сообщает Петропавловск.news.
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, водитель 1965 года рождения не заметил пешехода и совершил наезд на ребёнка.
В результате ДТП ученица второго класса одной из городских школ 2010 года рождения с телесными повреждениями доставлена в детскую областную больницу. Согласно акту специалистов областного наркологического центра, водитель трезв. В настоящее время собирается материал по факту ДТП", - отметили в ведомстве.
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