КамАЗ сбил 8-летнюю девочку в Петропавловске

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Петропавловск. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Петропавловске водитель КамАЗа сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.00 на перекрёстке улиц Жамбыла и Абая, сообщает Петропавловск.news

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, водитель 1965 года рождения не заметил пешехода и совершил наезд на ребёнка.

В результате ДТП ученица второго класса одной из городских школ 2010 года рождения с телесными повреждениями доставлена в детскую областную больницу. Согласно акту специалистов областного наркологического центра, водитель трезв. В настоящее время собирается материал по факту ДТП", - отметили в ведомстве.

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