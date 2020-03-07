В Риддере более 80 школьников отравились в столовой

Усть-Каменогорск. 6 марта. Kazakhstan Today - Массовое отравление учеников произошло в школе-лицее №1 города Риддера, передает Kazakhstan Today.

Массовые обращения лицеистов в больницу начались 27 февраля. На рвоту, диарею и высокую температуру врачам пожаловались 87 человек, преимущественно - дети. В тот же день были отменены занятия в учебном заведении и прекращена работа школьной столовой, пишет YK-news.kz

Сотрудники риддерского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг выехали в учреждение с проверкой. 6 марта стали известны результаты взятых в пищеблоке проб.

Вероятным источником могло послужить выделение у кухонного работника условно-патогенной микрофлоры (Enterobacter agglomerans) в количестве, превышающем нормативные показатели. Человек отстранен от работы для лечения с дальнейшим лабораторным контролем. Отмечу, что такая бактерия присутствует в организме каждого человека, это нормальная микрофлора кишечника. Но содержание бактерий больше нормы уже способно вызвать инфекцию. Поэтому не исключено, что причиной отравления детей стало попадание Enterobacter agglomerans на продукты, оборудование или посуду", - сообщила главный санитарный врач Риддера Гульмира Мрзагарайева.

Также, по ее данным, исследование выявило в пищеблоке нарушения санитарных правил для объектов образования и предприятий общественного питания.

Материалы эпидемиологического расследования переданы в отдел полиции Риддера.

На время проведения проверки столовая в школе-лицее №1 была закрыта. Ученики носили с собой воду и обеды из дома. В школе специально установили микроволновые печи, чтобы дети могли подогреть пищу. Ожидается, что вскоре пищеблок снова приступит к работе.

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