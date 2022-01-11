В результате беспорядков погибли 8 сотрудников полиции и Нацгвардии

АЛМАТЫ. 6 ЯНВАРЯ - В результате беспорядков в Казахстане погибли 8 сотрудников органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе МВД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, были зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации раненных.
От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, простых жителей, в том числе 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, погибли 8. В настоящее время органы внутренних дел принимают все необходимые меры для недопущения роста погрома. Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших закон, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия", - отметили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Алматы началась антитеррористическая спецоперация.