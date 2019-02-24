Трое детей получили отравление угарным газом при пожаре в Караганде

Караганда. 5 февраля. Kazakhstan Today - Трое детей госпитализированы с отравлением угарным газом при пожаре в Караганде, передает Kazakhstan Today.

4 февраля в 22.12 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме в 15 микрорайоне Октябрьского района Караганды. Пожар произошел в квартире восьмого этажа на площади 10 квадратных метров, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Пожарными по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков спасено 13 человек, из них семь детей. Пожар локализован в 22.36 и ликвидирован в 22.43. С отравлением угарным газом госпитализированы трое детей: 2011, 2014 и 2018 годов рождения", - добавили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работали 25 сотрудников и восемь единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

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