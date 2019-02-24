Балконы трех этажей горели в пятиэтажном доме в Талгаре

Талгар. 6 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня днем во время пожара в пятиэтажном доме в Талгаре эвакуировали 35 человек, в том числе 12 детей, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС Алматинской области, сообщение о пожаре поступило в 12.33.

Произошло возгорание балкона на втором этаже с последующим распространением огня на балконы 3-го и 4-го этажей на общей площади 35 квадратных метров. Пожарными эвакуировано 35 человек, из них 12 детей, спасен один человек. Пожар локализован в 12.47 и ликвидирован в 13.11. К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Алматинской области", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

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