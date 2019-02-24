"Невыездной" казахстанец попытался попасть на свой авиарейс из Алматы в Таиланд по поддельному документу

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанец попытался пройти через КПП аэропорта Алматы с поддельным пропуском, чтобы не пропустить свой авиарейс. Мужчина находится в списке лиц, которым запрещено покидать территорию Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью в Международном аэропорту Алматы сотрудники Службы авиационной безопасности (САБ) задержали мужчину 1972 года рождения, который с поддельным пропуском попытался пройти через КПП. Выяснилось, что до этого мужчина зарегистрировался на рейс Алматы - Утапао, но пограничный контроль не прошел - он оказался в списке казахстанцев, которым по тем или иным причинам временно ограничен выезд из страны", - сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Вероятно, мужчина знал или, по крайней мере, предполагал, что находится в этом списке, но решил во чтобы то ни стало попасть на свой рейс.

Он надел заранее приготовленный спецжилет, какие носят сотрудники аэропорта, и с поддельным пропуском сторонней организации попытался пройти через контрольно-пропускной пункт. Нарушителя сотрудники САБ аэропорта передали представителям линейного отдела полиции", - уточняется в сообщении.

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