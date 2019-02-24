Усть-Каменогорск. 8 февраля. Kazakhstan Today - Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном общежитии в Семее, передает Kazakhstan Today.

8 февраля, в 01.45, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии по улице Севина в Семее. Пожар произошел в комнате на первом этаже на площади 20 квадратных метров, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Силами пожарных подразделений эвакуированы 79 человек, из них 20 детей, и посредством автолестницы с верхних этажей спасены 19 человек, из них двое детей. Все эвакуированные люди были размещены в средней школе №35. На месте пожара обнаружено тело мужчины", - отметили в ведомстве.

Пожар локализован в 03.00 и ликвидирован в 03.27. Причина возгорания устанавливается.

К тушению пожара были привлечены 25 сотрудников и восемь единиц пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области.

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