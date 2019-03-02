Караганда. 1 марта. Kazakhstan Today - Шесть автомобилей столкнулись в Караганде. В результате происшествия один из водителей обратился за медицинской помощью, передает Kazakhstan Today.

1 марта на перекрестке улиц Карла Маркса - 137 учетный квартал 30-летний водитель автомашины "Ауди", по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, допустил боковое столкновение со стоящей во встречном направлении автомашиной "Фольксваген", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

После этого произошло касательное боковое столкновение с четырьмя автомашинами. В результате ДТП водитель автомашины "Фольксваген" с различными травмами обратился с городскую больницу без госпитализации, уточнили в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное производство.

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