На Казахстанском электролизном заводе в Павлодаре погиб рабочий

Павлодар. 4 марта. Kazakhstan Today - На Казахстанском электролизном заводе в Павлодаре погиб 33-летний рабочий, передает Kazakhstan Today.

Это произошло сегодня (3 марта. - Прим. агентства), в 09.50. Мы получили где-то в 12.30 сообщение о том, что произошел несчастный случай. На территории Казахстанского электролизного завода погиб рабочий 1986 года рождения. Предварительная причина - наезд на него инструментальной тележки. Подробности будут известны в течение 10 рабочих дней после того, как будет проведено расследование", - проинформировал руководитель областного управления труда Аскар Капанов.

Как сообщил " Хабар 24 ", несчастный случай произошел в корпусе цеха электролиза алюминия. При позиционировании крана РТМ-1 произошел наезд инструментальной тележки на электрика. Прибывший на место происшествия врач скорой помощи после нескольких попыток реанимации констатировал смерть.

По данному факту начато расследование.

Это уже второй несчастный случай на производстве в Павлодарской области с начала года. В конце января на Экибастузской ТЭЦ в результате разрыва трубопровода одного из котлоагрегатов погиб 40-летний начальник смены цеха.

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